Чемпион ОИ Александр Лесун выступил с заявлением по поводу резонансных слов о России

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью, россиянин Александр Лесун сделал большое заявление. Ранее BBC сообщила, что в феврале 2022 года Лесун отказался выступать за Россию.

«Я действительно разговаривал с журналисткой ВВС Александрой Владимировой. Ответил на ряд её вопросов. Но, когда я прочитал своё интервью сегодня, то испытал шок. Вроде бы я говорил одно, а журналистка услышала другое, то, что хотела услышать. Например, фраза о том, что «с конца февраля я больше не буду выступать за Россию», построена таким образом, чтобы у любого, кто её прочтёт, создалось впечатление, что я отказываюсь выступать за сборную России по каким-то причинам, которые произошли в конце февраля. А в это время началась спецоперация на Украине. Хотя эти события никак не связаны. Я просто принял решение завершить свою спортивную карьеру, и 22 февраля, то есть за два дня до начала украинских событий, написал заявление об этом. То есть я сказал: «Я завершаю спортивную карьеру», а журналистка написала: «Я больше не буду выступать за сборную России».

Я никогда не буду отзываться о России и о Федерации современного пятиборья нашей страны плохо. Именно благодаря России я стал тем, кем стал, о чем всегда говорил во всех своих интервью. Да, я родился и начал заниматься пятиборьем в Беларуси, но по известным причинам там дорога в большой спорт оказалась передо мной закрыта. Я переехал в Россию, и именно российская Федерация пятиборья, её президент, российские тренеры и специалисты сделали из меня большого спортсмена, чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр. Я всегда буду это помнить.

Я люблю Россию, люблю и Беларусь, для меня это две родные страны, я их патриот. Я поставил точку в своей карьере спортсмена. Сейчас в моей жизни начинается новый этап. Я не знаю, каким он будет. Но я хотел бы связать своё будущее со спортом, с современным пятиборьем и с Россией», — приводит слова Лесуна пресс-служба Федерации современного пятиборья России.

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