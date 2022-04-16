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Действующий чемпион мира по снукеру отреагировал на критику в адрес Ронни О'Салливана

Действующий чемпион мира по снукеру отреагировал на критику в адрес Ронни О'Салливана
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Действующий чемпион мира по снукеру Марк Селби оценил критику иранца Хоссейна Вафаеи в адрес легендарного англичанина Ронни О'Салливана.

«Очевидно, что каждому своё. Также очевидно, что Ронни — лучший игрок, когда-либо игравший в нашу игру, и он точно много сделал для снукера.

Он заполняет арены и продаёт билеты на наш вид спорта, и это здорово для нас.

Как игроки мы хотим, чтобы Ронни играл как можно дольше. Когда я выигрываю турниры, я хочу соревноваться с такими игроками, как Ронни», — приводит слова Селби Eurosport.

Напомним, сегодня, 16 апреля, в Шеффилде стартует чемпионат мира по снукеру. Ронни О'Салливан сыграет свой матч в первый же день турнира. Его соперником по 1/16 финала мирового первенства будет 40-летний британец Дэвид Гилберт.

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