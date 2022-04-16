Поляшов завоевал золото ЧР в упражнении на коне. У Нагорного — второе серебро за день

Российский гимнаст Владислав Поляшов завоевал золотую медаль чемпионата России в упражнении на коне.

Итоговый результат Поляшова — 14,733 балла. Серебряную медаль в этой дисциплине взял олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Никита Нагорный (13,633). Бронза первенства России в Казани досталась Юрию Буссе (13,333).

27-летний Владислав Поляшов чемпион и серебряный призёр чемпионатов мира. Для Никиты Нагорного серебро в упражнении на коне стало вторым за день. Ранее он завоевал награду этой же пробы в вольных упражнениях, уступив Кириллу Прокопьеву.

Напомним, сегодня, 16 апреля, олимпийский чемпион Токио Артур Далалоян принял решение сняться с чемпионата России из-за повреждений кожи ладоней.