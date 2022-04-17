Подсказки навигатора прервали стартовый матч Ронни О'Салливана на ЧМ по снукеру

Матч 1/16 финала чемпионата мира по снукеру, который проходит в Шеффилде, между шестикратным обладателем титула Ронни О'Салливаном и Дэвидом Гилбертом прервался из-за подсказок навигатора.

«Из зала доносится странный шум», — сообщил комментатор. Он помешал Гилберту совершить точный удар. Судья Брендан Мур тут же попросил зал быть тише. «Это Google Maps», — заявил О'Салливан, с чем согласился рефери. Звук не прекращался. «Серьёзно, это звучит как чья-то спутниковая навигация. Не могли бы вы выключить её, пожалуйста?» — сказал Мур. После чего встреча продолжилась.

Отметим, что О'Салливан ведёт в поединке после первой сессии со счётом 6:3.

Ранее действующий победитель турнира англичанин Марк Селби нанёс поражение вышедшему из квалификации представителю Уэльса Джейми Джонсу со счётом 10:7.