РУСАДА выдало 6 терапевтических исключений в 2022 году. В этом сезоне его брал Большунов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по март удовлетворило шесть запросов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов для лечения.

«С начала года было одобрено шесть запросов на терапевтические исключения», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РУСАДА.

Напомним, в начале апреля глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов один раз брал в этом сезоне терапевтическое исключение, когда у него были проблемы с зубами. Во время операции спортсмена применялся специальный препарат, который мог попасть под запрет. Это случилось во внесоревновательный период.

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