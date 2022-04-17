Во время велогонки «Париж — Рубе» один из лидеров упал после столкновения со зрителем

Бельгийский велогонщик Ив Лампарт лишился шансов на место на подиуме во время велогонки «Париж — Рубе» из-за неприятного инцидента. Спортсмен врезался в одного из зрителей, из-за чего упал.



Инцидент произошёл, когда до финиша оставалось 7,1 км. В этот момент Лампарт находился в лидирующей группе. Он преследовал представителя Нидерландов Дилана ван Барле. В итоге именно ван Барле стал победителем гонки.



Лампарт зацепился за одного из зрителей и попытался удержаться на дороге. Тем не менее спортсмен потерял равновесие и упал. Очевидно, что в столкновении был виноват болельщик, который стоял слишком близко.

Права на видео принадлежат Eurosport.

«Да, такие вещи не должны происходить. Это позор», — цитирует Лампарта Het Nieuwsblad.

Отметим, что Лампарт в итоге занял 10-е место. В первую тройку, помимо Ван Барле, вошли Ваут ван Арт и Штефан Кюнг.