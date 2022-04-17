Лоханова победила Великую в финале чемпионата России по фехтованию

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Лоханова (Позднякова) стала победительницей чемпионата России по фехтованию. В финале она победила двукратную олимпийскую чемпионку Софью Великую со счётом 15:7.
Соревнования проходили на федеральной территории Сириус (Сочи).
Бронзовыми призёрами чемпионата России стали Евгения Подпаскова и Алина Михайлова.
Напомним, Лоханова на Олимпийских играх в Токио (Китай) встретилась в финале личного турнира с Великой. Тогда София, выступавшая под фамилией Позднякова, победила со счётом 15:11.
Чемпионат России по фехтованию завершится 24 апреля. В турнире также принимают участие 19 спортсменов из Беларуси.
Чемпионат России по фехтованию. Женщины
1. София Позднякова (Новосибирская область)
2. Софья Великая (Москва)
3. Евгения Подпаскова (Москва) и Алина Михайлова (Новосибирская область)
- 17 апреля 2022
-
21:52
-
21:02
-
20:42
-
19:26
-
17:57
-
16:20
-
16:13
-
15:49
-
15:31
-
14:38
-
14:08
-
10:26
-
09:59
-
01:03
- 16 апреля 2022
-
23:59
-
23:24
-
21:25
-
19:42
-
18:55
-
18:11
-
16:59
-
16:48
-
16:43
-
16:42
-
15:38
-
15:27
-
15:04
-
14:15
-
13:55
-
12:39
-
11:19
-
10:59
-
10:37
-
00:55
-
00:39