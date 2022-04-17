Лоханова победила Великую в финале чемпионата России по фехтованию

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Лоханова (Позднякова) стала победительницей чемпионата России по фехтованию. В финале она победила двукратную олимпийскую чемпионку Софью Великую со счётом 15:7.

Соревнования проходили на федеральной территории Сириус (Сочи).

Бронзовыми призёрами чемпионата России стали Евгения Подпаскова и Алина Михайлова.

Напомним, Лоханова на Олимпийских играх в Токио (Китай) встретилась в финале личного турнира с Великой. Тогда София, выступавшая под фамилией Позднякова, победила со счётом 15:11.

Чемпионат России по фехтованию завершится 24 апреля. В турнире также принимают участие 19 спортсменов из Беларуси.

Чемпионат России по фехтованию. Женщины

1. София Позднякова (Новосибирская область)

2. Софья Великая (Москва)

3. Евгения Подпаскова (Москва) и Алина Михайлова (Новосибирская область)