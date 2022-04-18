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Участника ЧМ по снукеру выгнали из зала из-за съёмки видео

Участника ЧМ по снукеру выгнали из зала из-за съёмки видео
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Снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен сообщил, что его выгнали из зала на чемпионате мира, который проходил в Шеффилде (Англия). Аллен, которому предстоит сыграть в 1/16 финала с шотландцем Скоттом Дональдсоном, рассказал об инциденте в соцсетях. По словам снукериста, он снимал, как игроки заходили в зал и шли к столам. В этот момент организаторы попросили его покинуть помещение.

«Мне не разрешили снимать, как четыре игрока заходят. Меня выгнали! Раньше снимал это каждый год», — написал Аллен.

Организаторы пока никак не прокомментировали случившееся. Британские СМИ связались с руководством Мирового тура по снукеру, но так и не получили ответ.

Напомним, ранее шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан попал в неприятную ситуацию. Во время матча 1/16 финала он показал неприличный жест.

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