В МОК отреагировали на призыв министра спорта Швейцарии исключить россиян из органа
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В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на призыв министра спорта Швейцарии Виолы Амгерд отстранить от должностей в комиссиях организации официальных лиц из России и Беларуси.
«Согласно Олимпийской хартии, члены МОК не представляют свои страны в комитете. Наоборот, МОК избирает их как физических лиц, а затем делегирует в качестве послов МОК в спортивные организации их стран. В любом случае сейчас заседания МОК с участием россиян не проводятся», — приводит выдержку из заявления МОК издание Inside The Games.
Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за военной спецоперации России на Украине.
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