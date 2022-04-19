«Всё вернётся на свои места». Тетюхин отреагировал на лишение России ЧМ по волейболу

Генеральный менеджер мужской команды России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал отстранение сборной от чемпионата мира – 2022.
«Насколько я знаю, наша федерация подала в суд на Международную федерацию волейбола. Работают юристы. Потому что это отмена чемпионата мира, где потрачены колоссальные средства. В любом случае FIVB и Европейская федерация хорошо относились к нашей федерации волейбола. Большое представительство от страны всегда было. Поэтому Россию в плане волейбола любят и уважают.
Никаких подлых вещей сборная не совершала. Взаимоотношения открыты, но есть определённое давление. И тут я хорошо понимаю FIVB: не всегда они могут поступить, как хотелось бы. Придёт время, когда они самостоятельно начнут принимать решения. Более чем уверен, что всё вернётся на свои места» – сказал Тетюхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
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