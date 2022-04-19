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Симона Байлз и Гарбинье Мугуруса снялись для обложки Elle. Тема выпуска — бодипозитив

Симона Байлз и Гарбинье Мугуруса снялись для обложки Elle. Тема выпуска — бодипозитив
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз и победительница двух турниров «Большого шлема» испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса попали на обложку майского номера журнала Elle.

Тема выпуска – «Праздник разнообразия тел». Речь пойдёт о бодипозитиве, принятии себя. В числе прочих спортсменки рассказали, как побороли стереотипы об идеалах женской красоты, а также порассуждали над тем, как изгнать гендерные клише из общества.

Фото: https://www.elle.com/es/

«Чтобы правила игры изменились, мы должны выступить единым фронтом. Самой здесь ничего не добиться», — говорит Байлз.

Фото: https://www.elle.com/es/

«Я никогда не считала, что не смогу сделать что захочу. Буду я инженером, танцовщицей или спортсменкой. Это результат того, как меня воспитали родители, какую самостоятельность они мне привили», — сказала Мугуруса.

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