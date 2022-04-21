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Иранский снукерист Вафаей заявил, что больше не призывает О'Салливана уйти на пенсию

Иранский снукерист Вафаей заявил, что больше не призывает О'Салливана уйти на пенсию
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Иранский снукерист Хоссейн Вафаей рассказал, что уладил разногласия с Ронни О'Салливаном.

Ранее Вафаей даже призывал О'Салливана уйти на пенсию, потому что тот не помогает игре развиваться. Шестикратный чемпион мира воспринял слова иранца в шутку. Обговорив всё на чемпионате мира, снукеристы пришли к общему мнению, что развитие вида спорта зависит не только от них.

«Я говорил, что снукер слишком скучный. И мы должны сделать так, чтобы люди больше интересовались нашим спортом. Мы поговорили. Ронни сказал, что мы не обязаны делать игру лучше. Это руководители должны её развивать.

Всё дело в опыте. Я был молод и не понимал. Думал: «Почему снукер не становится популярным? Почему нам не платят как теннисистам или гольфистам?» Надеюсь, что снукер сможет измениться и в будущем стать популярнее, а призовые тоже увеличатся. Мы договорились, что не обязаны делать игру популярнее, главное — сосредоточиться на своей работе. Он был прав, абсолютно. Полностью уважаю его мнение», — приводит слова Вафаея Metro.

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