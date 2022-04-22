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Юрист рассказала подробности о дисквалификации Евгения Рылова на девять месяцев

Юрист рассказала подробности о дисквалификации Евгения Рылова на девять месяцев
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Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась подробностями касательно дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова. Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова на девять месяцев за посещение митинга-концерта, который был приурочен к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Действительно, FINA предъявила обвинения в нарушении пункта конституции, который предусматривает, что спортсмены не должны ставить под угрозу имидж плавания и самой организации. Второе обвинение было по нарушению пункта кодекса поведения.

Мы, когда представляли объяснения, говорили, что оба пункта не должны применяться к спортсмену. Дисциплинарная комиссия FINA встала на нашу сторону, сказав, что нарушения кодекса поведения не было. Но в то же время приняла доводы FINA и посчитала, что было доказано нарушение конституции.

Имели они право на саму процедуру? Конечно, у них есть право. С процессуальной точки зрения всё было проведено правильно. Было ли правильно вынесено решение? Мы полагаем, что наши доводы свидетельствуют о другом.

В соответствии с конституцией FINA данное решение может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня. Мы решение только вчера получили и сейчас исследуем доводы, отправленные комиссией. Поэтому пока не могу сказать, будет ли обжаловано решение. Пока этот вопрос обсуждается», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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