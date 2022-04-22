Юрист рассказала подробности о дисквалификации Евгения Рылова на девять месяцев

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась подробностями касательно дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова. Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова на девять месяцев за посещение митинга-концерта, который был приурочен к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Действительно, FINA предъявила обвинения в нарушении пункта конституции, который предусматривает, что спортсмены не должны ставить под угрозу имидж плавания и самой организации. Второе обвинение было по нарушению пункта кодекса поведения.

Мы, когда представляли объяснения, говорили, что оба пункта не должны применяться к спортсмену. Дисциплинарная комиссия FINA встала на нашу сторону, сказав, что нарушения кодекса поведения не было. Но в то же время приняла доводы FINA и посчитала, что было доказано нарушение конституции.

Имели они право на саму процедуру? Конечно, у них есть право. С процессуальной точки зрения всё было проведено правильно. Было ли правильно вынесено решение? Мы полагаем, что наши доводы свидетельствуют о другом.

В соответствии с конституцией FINA данное решение может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня. Мы решение только вчера получили и сейчас исследуем доводы, отправленные комиссией. Поэтому пока не могу сказать, будет ли обжаловано решение. Пока этот вопрос обсуждается», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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