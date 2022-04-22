Селби — о выходе в 1/8 финала ЧМ по снукеру: у меня нет каких-то ожиданий

Действующий чемпион мира по снукеру Марк Селби прокомментировал выход в 1/8 финала мирового первенства. Селби в матче 1/16 финала обыграл валлийца Джейми Джонса со счётом 10:7.



«Конечно, если я выиграю турнир, это будет главным достижением в моей карьере. Конкуренция очень высокая. Крайне тяжело выступать на чемпионате мира в течение двух недель, это вытягивает моральные и физические силы. Это вызов, но я его готов принять.



У меня нет каких-то ожиданий. Если я выиграю — здорово! Если проиграю, что ж, это не конец жизни. Я отправлюсь домой и сконцентрируюсь на том, чтобы стать лучше», — цитирует Селби Leicester Mercury.



Соперником Селби по 1/8 финала будет китайский снукерист Янь Бинтао.

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