Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту — 2026
Поделиться
Союз конькобежцев России (СКР) подал заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту 2026 года. Соответствующая информация содержится на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Российская сторона планирует проводить турнир в Коломне. Турнир запланирован на 9-11 января 2026 года.
Кроме того, Россия подала заявку на проведение юниорских чемпионатов мира по конькобежному спорту 2025 и 2026 годов и мирового первенства по шорт-треку.
В начале марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях, проводящихся под эгидой организации. Отстранение связано с украинскими событиями.
Пока в ISU не комментируют заявку российской стороны. Но из-за отстранения турниры в России не проводятся.
Новость по темеISU финансово поддержал украинских фигуристов и конькобежцев
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
13:55
-
13:24
-
13:11
-
12:45
-
12:14
-
12:01
-
11:55
-
11:01
-
10:32
-
10:11
-
09:04
-
08:17
-
04:51
-
01:31
- 21 апреля 2022
-
23:03
-
21:49
-
19:32
-
18:46
-
18:05
-
13:25
-
08:30
-
00:47
- 20 апреля 2022
-
22:53
-
22:12
-
21:21
-
21:01
-
18:14
-
15:02
-
14:51
-
13:54
-
13:26
-
10:19
- 19 апреля 2022
-
22:32
-
22:07
-
20:34
Партнерский контент