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Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту — 2026

Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту — 2026
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Союз конькобежцев России (СКР) подал заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту 2026 года. Соответствующая информация содержится на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Российская сторона планирует проводить турнир в Коломне. Турнир запланирован на 9-11 января 2026 года.

Кроме того, Россия подала заявку на проведение юниорских чемпионатов мира по конькобежному спорту 2025 и 2026 годов и мирового первенства по шорт-треку.

В начале марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях, проводящихся под эгидой организации. Отстранение связано с украинскими событиями.

Пока в ISU не комментируют заявку российской стороны. Но из-за отстранения турниры в России не проводятся.

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