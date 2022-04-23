Женская сборная России по гандболу выиграла Кубок дружбы в Москве

Женская сборная России по гандболу стала победителем международного турнира Кубок дружбы, который завершился в Москве. В финальном матче российские гандболистки уверенно обыграли команду Беларуси со счётом 37:27.

Самым результативным игроком матча стала Карина Сабирова, забившая 9 мячей. 5 раз отличилась Кристина Кожокарь, по 4 мяча записали на свой счёт Анна Вяхирева, Елена Михайличенко и Антонина Скоробогатченко. Лучшей в составе белорусской команды стала Ирина Мокат, забившая 6 мячей.

В матче за бронзу молодёжная сборная России обыграла китайскую команду со счётом 39:26. В составе победительниц по 5 мячей забили Анна Кайнарова и Снежанна Вертушкова.

Гандбол. Международный турнир Кубок Дружбы. Женщины

Финал

Россия – Беларусь – 37:27 (21:13).