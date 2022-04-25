Стюарт Бинэм вышел в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру, обыграв Кайрена Уилсона

Пятый номер мирового рейтинга Кайрен Уилсон не сумел пробиться в четвертьфинал чемпионата мира — 2022 по снукеру, который проходит в Шеффилде (Англия) и завершится 2 мая.

В матче 1/8 финала Уилсон проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (12) со счётом 9:13.

Соперником Бинэма в четвертьфинале станет победитель встречи Энтони Макгилл (13) – Джадд Трамп (чемпион мира 2019 года, 4). До перерыва в их поединке со счётом 10:6 вёл Трамп.

Две четвертьфинальные пары ЧМ уже известны: Янь Бинтао (16) сразится с Марком Уильямсом (8), а Стивен Магуайр (40) — с Ронни О'Салливаном (1).

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд (Англия). 1/8 финала

Кайрен Уилсон — Стюарт Бинэм — 9:13.

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