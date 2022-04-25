Стюарт Бинэм вышел в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру, обыграв Кайрена Уилсона
Поделиться
Пятый номер мирового рейтинга Кайрен Уилсон не сумел пробиться в четвертьфинал чемпионата мира — 2022 по снукеру, который проходит в Шеффилде (Англия) и завершится 2 мая.
В матче 1/8 финала Уилсон проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (12) со счётом 9:13.
Соперником Бинэма в четвертьфинале станет победитель встречи Энтони Макгилл (13) – Джадд Трамп (чемпион мира 2019 года, 4). До перерыва в их поединке со счётом 10:6 вёл Трамп.
Две четвертьфинальные пары ЧМ уже известны: Янь Бинтао (16) сразится с Марком Уильямсом (8), а Стивен Магуайр (40) — с Ронни О'Салливаном (1).
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд (Англия). 1/8 финала
Кайрен Уилсон — Стюарт Бинэм — 9:13.
Главные звёзды снукера – кто они?
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
18:21
-
17:53
-
17:27
-
16:23
-
10:07
-
00:26
- 24 апреля 2022
-
16:25
-
15:22
-
14:46
-
13:37
-
09:38
-
00:18
- 23 апреля 2022
-
23:00
-
21:40
-
19:30
-
19:09
-
18:47
-
17:13
-
14:17
-
00:31
- 22 апреля 2022
-
21:06
-
19:44
-
19:14
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:47
-
18:39
-
17:58
-
17:44
-
17:32
-
15:36
-
15:02
-
13:55
-
13:24
Партнерский контент