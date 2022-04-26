На встречу олимпийских чемпионов с Владимиром Путиным пришли девять спортсменов
Поделиться
На встречу победителей зимних Олимпийских игр 2022 года с президентом России Владимиром Путиным пришли девять спортсменов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин. Мероприятие проходит в Кремле сегодня, 26 апреля.
На встречу с Путиным пришли лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов, Вероника Степанова и фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Таким образом, из олимпийских чемпионов 2022 года встречу с Владимиром Путиным пропустили лыжники Александр Большунов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов и фигуристка Анна Щербакова.
Александр Большунов: не люблю, когда меня называют королём лыж:
Комментарии
- 26 апреля 2022
-
15:59
-
14:54
-
14:44
-
14:36
-
13:02
-
12:07
-
12:01
-
11:41
-
10:27
-
09:59
-
09:59
-
07:47
-
07:26
-
00:56
-
00:42
-
00:02
- 25 апреля 2022
-
22:15
-
20:48
-
20:36
-
18:21
-
17:53
-
17:27
-
16:23
-
10:07
-
00:26
- 24 апреля 2022
-
16:25
-
15:22
-
14:46
-
13:37
-
09:38
-
00:18
- 23 апреля 2022
-
23:00
-
21:40
-
19:30
-
19:09
Партнерский контент