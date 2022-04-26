Владимир Путин: коммерциализация паралимпизма и олимпизма – это путь к деградации

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призёрами Олимпийских игр – 2022 и членами национальной паралимпийской команды высказался об отстранении россиян от участия в международных соревнованиях, включая Паралимпиаду-2022.

«Особые слова – нашим паралимпийцам. Вы готовились предъявить свои достижения на Играх в Пекине, в открытой, честной борьбе подтверждать свой заслуженный статус сильнейших. И то, как всё обернулось, это, конечно, не поддаётся никакой критике: отстранение атлетов России и Беларуси не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта – открыто и, не побоюсь этого слова, цинично были попраны сами базовые права человека.

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генассамблеей ООН в 1948 году, – там прямо всё записано. Дело не в статусе, не в политическом, правовом или международном статусе страны, которую представляет спортсмен, – дело в самом человеке, в спортсмене. Попраны именно эти права. Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности. Трудно себе представить, это вообще не совместимо никак с принципами олимпизма и паралимпизма.

По сути, под видом «рекомендации» были введены реальные санкции. Всё это показывает, к сожалению, дальнейшую коммерциализацию, потому что зависимость очень большая от спонсоров, от «денежных мешков» паралимпийского движения, олимпийского движения. И эта зависимость коммерческая и дальнейшая коммерциализация паралимпизма и олимпизма – это, конечно, путь к деградации, к сожалению.

Россия постоянно предостерегала партнёров от использования в спорте двойных стандартов и принципа коллективной ответственности. Руководствуясь Олимпийской хартией, мы убеждали, что Игры являются соревнованиями не стран, а спортсменов, призывали очистить спорт от политики, которая последовательно девальвирует все его ценности, мирового спорта, превращает спорт в инструмент манипуляции», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.