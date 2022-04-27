Первенства России по шахматам в Лоо прерваны из-за смерти участницы

Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Это решение было принято в связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам Куниковой Полины (2009 г.р.) Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося, как сообщает официальный сайт федерации шахмат России.
Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии.
Напомним, в КСКК «АкваЛоо» проходит первенство России среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, первенств России среди юниоров и юниорок до 21 года, а также Всероссийского соревнования «Первая лига» до 15 и 17 лет.
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