Первенства России по шахматам в Лоо прерваны из-за смерти участницы

Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Это решение было принято в связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам Куниковой Полины (2009 г.р.) Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося, как сообщает официальный сайт федерации шахмат России.



Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии.

Напомним, в КСКК «АкваЛоо» проходит первенство России среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, первенств России среди юниоров и юниорок до 21 года, а также Всероссийского соревнования «Первая лига» до 15 и 17 лет.