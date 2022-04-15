Сергей Карякин сыграл в шахматы с детьми из Донбасса

15 апреля в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника в Москве гроссмейстер Сергей Карякин провёл встречу с юными шахматистами из Донбасса, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Сначала для детей была организована экскурсия в Музей шахмат ЦДШ, а затем состоялся сеанс одновременной игры на 20 досках.

Фото: ФШР

Все участники встречи получили в подарок шахматы, Карякин на память поставил автографы внутри каждой доски. Затем мальчики и девочки получили возможность сфотографироваться со своим земляком.

Фото: ФШР

Карякин родился в Симферополе, но с 2002 года тренировался в шахматном клубе имени А. В. Момота в городе Краматорск Донецкой области. В 2016 году Карякин сыграл в матче за звание чемпиона мира по шахматам против Магнуса Карлсена. В 2022 году Сергей вновь получил право выступить в турнире претендентов, но ФИДЕ отстранила его на полгода от выступления на соревнованиях из-за высказываний в поддержку позиции России в ситуации на Украине.