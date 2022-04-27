Пранкеры Вован и Лексус пообщались с гендиректором ФИДЕ об отстранении Сергея Карякина

Известные российские пранкеры Вован и Лексус в своём шоу «ВиЛ» пообщались с генеральным директором Международной шахматной Федерации (ФИДЕ) Эмилем Сутовским на тему отстранения российского гроссмейстера Сергея Карякина, который ранее поддержал военную спецоперацию России на Украине. Разговор с Сутовским вёлся от имени министра спорта Украины Вадима Гутцайта.

Выяснилось, что Сутовский оказался недоволен тем, что Карякина отстранили всего на полгода.

«Я всячески поддерживаю введение санкций. Я первый выносил предложение и по Карякину, и то, что российские шахматисты не могут выступать под своим флагом, а только под флагом ФИДЕ. Мне лично как человеку, ответственному за весь розыгрыш чемпионата мира, очень важно, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца, чтобы с Карякиным, извините, не страдали достойные гроссмейстеры, которые подписывали письмо против [военной спецоперации].

То, что ему вынесли всего полгода, мне самому кажется чрезмерно малым сроком. По приближении срока окончания дисквалификации я буду подавать на повторное рассмотрение от имени Совета ФИДЕ на продление дисквалификации», — сказал гендиректор ФИДЕ.

За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин: