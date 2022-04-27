В ФШР сообщили, что окажут поддержку семье погибшей на первенстве России в Лоо шахматистке

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский прокомментировал новость о трагической гибели 12-летней Полины Куниковой, которая выступала на первенстве России по шахматам в Лоо (Краснодарский край).
«Не думаю, что можно что-то сказать о произошедшем инциденте. Следствие идёт, комментировать его невозможно. Материальную поддержу семье Полины Куниковой Федерация шахмат России, конечно, окажет», — сказал Глуховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Спортсменку загрызли собаки. В свободное время девочка пролезла на закрытую территорию, где на неё напали животные. Через час тело ребёнка обнаружил прохожий, который приходил на участок подкармливать собак.
За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?
- 27 апреля 2022
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:38
-
12:34
-
12:06
-
11:43
-
10:34
-
10:01
-
09:49
-
09:11
-
06:08
- 26 апреля 2022
-
22:44
-
22:31
-
19:51
-
19:31
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:05
-
15:59
-
14:54
-
14:44
-
14:36
-
13:02
-
12:07
-
12:01
-
11:41
-
10:27
-
09:59
-
09:59
-
07:47
-
07:26
-
00:56
-
00:42