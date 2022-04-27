Юрист рассказала, будет ли обжаловано решение FINA о дисквалификации Евгения Рылова

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о ситуации с дисквалификацией двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова. Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова на девять месяцев за то, что он посетил митинг-концерт в «Лужниках», посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Пока мы в стадии изучения правовых доводов, поэтому не приняли решения по обжалованию решения FINA. У нас есть 21 день с даты, когда нам прислали решение, — у нас ещё есть время. Мы рассматриваем такую возможность. Но будем ли или нет обжаловать, пока не могу сказать. Пока что мы даём правовой анализ. В любом случае решение будет принимать Евгений», — рассказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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