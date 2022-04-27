«Локомотив» стал соперником «Уралочки-НТМК» в финале волейбольной Суперлиги
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Волейболистки калининградского «Локомотива» вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В полуфинале «Локомотив» дважды обыграл московское «Динамо». Встреча на выезде завершилась на тай-брейке – 3:2, а домашний поединок победой хозяек площадки со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:18).
За титул «Локомотив» сыграет с «Уралочкой-НТМК», московское «Динамо» в поединке за третье место встретится с «Динамо-Ак Барсом». На предварительном этапе соперники по «бронзовому» матчу заняли первое и второе места, а финалисты – третье и пятое.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Полуфинал. Второй матч
«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:18).
Счёт в серии – 2-0.
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