«Локомотив» стал соперником «Уралочки-НТМК» в финале волейбольной Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В полуфинале «Локомотив» дважды обыграл московское «Динамо». Встреча на выезде завершилась на тай-брейке – 3:2, а домашний поединок победой хозяек площадки со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:18).

За титул «Локомотив» сыграет с «Уралочкой-НТМК», московское «Динамо» в поединке за третье место встретится с «Динамо-Ак Барсом». На предварительном этапе соперники по «бронзовому» матчу заняли первое и второе места, а финалисты – третье и пятое.

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Полуфинал. Второй матч

«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:18).

Счёт в серии – 2-0.