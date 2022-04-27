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КПРФ обыграл «Тюмень» в первом четвертьфинале ЧР по мини-футболу

КПРФ обыграл «Тюмень» в первом четвертьфинале ЧР по мини-футболу
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Завершились первые четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

Вторые матчи серий до двух побед состоятся завтра, 28 апреля, на тех же площадках.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Четвертьфинал. Первые матчи

«Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 3:0 (2:0).
Голы: Прудников, 18, Соколов, 19, Дёмин, 35.

«Норникель» — «Ухта» — 4:1 (1:1).
Голы: Нандо, 23, Родригиньо, 27, Лялин, 30, Орлов, 39 – Педала, 4.

«Тюмень» — КПРФ (Москва) – 2:5 (0:2).
Голы: Милованов, 30, Емельянов, 34 – Педро, 4, Асадов, 18, Упалёв, 22 (а/г), Денер, 33, Крыкун, 50.

«Торпедо» (Нижегородская область) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 5:3 д.в (3:2, 0:1).
Голы: Янник, 9, Оппер, 12, Оливейра, 25, Аширов, 58, Телегин, 59 – Шистеров, 21, Катата, 24, Карвалью, 50.

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