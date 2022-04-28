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Хиггинс победил Лисовски и сыграет с О'Салливаном в полуфинале ЧМ по снукеру

Хиггинс победил Лисовски и сыграет с О'Салливаном в полуфинале ЧМ по снукеру
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Шестой номер мирового рейтинга, шотландец Джон Хиггинс вышел в полуфинал чемпионата мира по снукеру. На стадии полуфинала он обыграл англичанина Джека Лисовски, который является 14-м номером мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 13:12.

За выход в финал Хиггинс, который является четырёхкратным чемпионом мира, поспорит с первым номером мирового рейтинга, англичанином Ронни О'Салливаном, победившим в четвертьфинале Стивена Магуайра.
Чемпионат мира по снукеру 2022 года проходит в Шеффилде.

В 2021 году победу на чемпионате мира по снукеру одержал англичанин Марк Селби, победивший в финале соотечественника Шона Мёрфи. На ЧМ-2022 Селби проиграл в 1/8 финала. Его соперником был Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

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