Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по снукеру
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Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по снукеру, который проходит в Шеффилде (Великобритания).
В полуфинале чемпионата мира сыграют:
Марк Уильямс (Уэльс) – Джадд Трамп (Англия)
Джон Хиггинс – (Шотландия) — Ронни О'Салливан (Англия)
Все полуфинальные матчи пройдут 28 апреля. Встреча между Уильямсом и Трампом начнётся в 15:00 мск. Игра между Хиггинсом и О'Салливаном начнётся в 21:00 мск. Финальный матч чемпионата мира состоится 1 мая.
В 2021 году победу на чемпионате мира по снукеру одержал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. На ЧМ-2022 Селби проиграл в 1/8 финала. Его соперником был Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.
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