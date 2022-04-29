У Екатеринбурга отобрали Универсиаду-2023

Исполнительный комитет Международной федерации студенческого спорта (FISU) перенёс проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба FISU. Летняя Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Новое место проведения пока не выбрано.

«В этом году FISU собирает молодых людей со всего мира для безопасного и мирного празднования возобновления соревнований среди студентов. И мы более чем когда-либо полны решимости предоставить ещё больше таких возможностей в будущем в партнёрстве с принимающими городами, которым мы по-прежнему глубоко благодарны», — заявил исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер.

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