У России отобрали ещё и ЧМ по хоккею. Трусливое, но ожидаемое решение

Изоляция российского хоккея и его отчуждение на международной арене продолжается – стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию права проведения чемпионата мира – 2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге на строящейся «СКА Арене» и в «Ледовом дворце», который уже принимал мировое первенство в 2000 году.
«Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением Совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске, Совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из страны и внутри страны.
Совет ИИХФ отдал приоритет этому решению на апрельском заседании, чтобы обеспечить альтернативный вариант проведения и дать новому хозяину достаточно времени для подготовки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.
При этом федерация ссылается на положение 9 устава ИИХФ, которое гласит, что Совет ИИХФ имеет право отозвать право проведения отдельного турнира. Данное право возвращается ИИХФ, при этом ИИХФ не несёт ответственность за возмещение затрат национальной ассоциации и предоставить право проведения турнира другой национальной ассоциации-члену ИИХФ, если:
- национальная ассоциация – организатор турнира утратила материальное состояние, в соответствии с которым ей были предоставлены права организатора;
- национальная ассоциация – организатор турнира не в состоянии выполнить обязательства, предусмотренные Контрактом принимающей страны;
- зафиксированы значительные нарушения контракта со стороны национальной ассоциации;
- существуют причины полагать, что принимающая сторона не может обеспечить свободу передвижения игроков, прессы, зрителей, судей и официальных лиц.
Именно последним подпунктом ИИХФ и оправдывает решение о лишении России права на проведение ЧМ-2023, хотя понятно, что дело здесь далеко не в опасении за свободу передвижения участников турнира и за их безопасность – ИИХФ трусливо последовала за общественно-политическим мнением и прикрылась наиболее похожим на него объяснением из регламента.
Увы, такой исход событий был ожидаем. Надежды на то, что федерация всё-таки проведёт чемпионат мира в нашей стране, исчезли после того, как ИИХФ отобрала МЧМ, который должен был пройти в Новосибирске и Омске. Почему тогда ИИХФ не объявила об этом одновременно? Вероятно, хоккейные чиновники просто решили обозначить видимость работы и попыток взвесить все «за» и «против». Хотя никаких «за» не было и в помине.
Кто же примет чемпионат мира вместо России? Новый хозяин первенства будет определён на ежегодном конгрессе ИИХФ, который пройдёт в последнюю неделю ЧМ-2022. Чтобы принять это решение, федерации точно придётся подумать.
- 26 апреля 2022
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