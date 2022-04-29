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«Это не перенос из Екатеринбурга». В дирекции Универсиады объяснили решение FISU

«Это не перенос из Екатеринбурга». В дирекции Универсиады объяснили решение FISU
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Руководитель дирекции Универсиады-2023 в Екатеринбурге Александр Чернов объяснил решение Международной федерации студенческого спорта (FISU) перенести мероприятие. По словам Чернова, право проведения Универсиады-2023 останется у Екатеринбурга, но она будет проведена в другие даты.

«Это не перенос из Екатеринбурга, это перенос на более поздний срок. Сроки будут определены в ноябре», — цитирует Чернова ТАСС.

Универсиада в Екатеринбурге должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.

Летняя Универсиада 2019 года состоялась в Неаполе (Италия). Победу в неофициальном медальном зачёте одержала сборная Японии, на счету которой 33 золотые, 21 серебряная и 28 бронзовых медалей. Сборная России заняла второе место: 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых наград.

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