Ронни О'Салливан вырвался вперёд в полуфинальном матче чемпионата мира с Джоном Хиггинсом

В пятницу, 29 апреля, в Шеффилде (Великобритания) продолжились полуфинальные матчи чемпионата мира — 2022 по снукеру.
Вторую сессию провели англичанин Ронни О'Салливан и шотландец Джон Хиггинс. Накануне в первой сессии О'Салливан спасся со счёта 0:3 и сумел к перерыву сделать ничью – 4:4. Вторая сессия поначалу была равной, но после счёта 6:6 Ронни поймал свою игру и вырвался вперёд. На второй перерыв соперники ушли при счёте 10:6 в пользу шестикратного чемпиона мира.
Во второй полуфинальной паре играют англичанин Джадд Трамп и валлиец Марк Уильямс.
Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.
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