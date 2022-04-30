Трехкратная чемпионка мира по велотреку Эми Питерс вышла из комы, в которой была 4 месяца

Трёхкратная чемпионка мира по велотреку, представительница Нидерландов Эми Питерс пришла в сознание после четырёхмесячной комы.
В декабре спортсменка получила травму головы после падения на тренировке. Врачи прооперировали Питерс и ввели ее в искусственную кому.
«Состояние Эми Питерс изменилось. Она пришла в сознание. Это означает, что она может немного общаться невербально. Эми узнает людей, понимает слова и способна выполнять все больше и больше действий.
Врачи пока не могут сказать, какие симптомы и способности останутся у Эми Питерс в результате черепно-мозговой травмы.
С середины февраля Эми Питерс проходит специализированную интенсивную программу нейрореабилитации в одном из учреждений-членов сети EENnacoma. Это учреждение работает над надлежащим продолжением процесса реабилитации.
Семья ценит проявленное огромное сочувствие, но также просит всех уважать частную жизнь причастных», – сообщается в заявлении команды SD Worx на официальном сайте.
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