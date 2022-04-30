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Определились все полуфиналисты мужской гандбольной Суперлиги

Определились все полуфиналисты мужской гандбольной Суперлиги
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Завершились четвертьфинальные матчи чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги.

«Чеховские медведи» на своей площадке разгромили уфимский «Акбузат» со счётом 45:30. По шесть мячей забили Александр Котов и Даниил Шишкарёв.

«Университет Лесгафта-Нева» уверенно обыграл команду «Донские казаки-ЮФУ» — 27:23. Самым результативным игроком встречи стал Артём Атоян из команды гостей, забивший восемь мячей. У хозяев лучшим был Андрей Гордеев, на счету которого шесть мячей.

Наиболее напряжённым получилось противостояние «Пермских медведей» и «СГАУ-Саратов». Второй матч остался за гостями из Саратова – 32:31, но по сумме двух встреч в полуфинал вышли пермяки – 59:58.

В полуфиналах встретятся «Чеховские медведи» и «Университет Лесгафта-Нева», ЦСКА и «Пермские медведи».

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Четвертьфинал. Ответные матчи

«Пермские медведи» — «СГАУ-Саратов» — 31:32 (16:15).
По сумме двух матчей – 59:58.

«Университет Лесгафта-Нева» — «Донские казаки-ЮФУ» (Таганрог) — 27:23 (11:12).
По сумме двух матчей – 60:44.

«Чеховские медведи» — «Акбузат» (Уфа) — 45:30 (27:14).
По сумме двух матчей – 83:59.

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