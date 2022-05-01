Драматичная развязка полуфинала ЧМ по снукеру Трамп — Уильямс. Видео

В субботу, 30 апреля, в Шеффилде (Великобритания) определились финалисты чемпионата мира — 2022 по снукеру. Ими стали Джадд Трамп, обыгравший в полуфинале Марка Уильямса со счётом 17:16, а также Ронни О'Салливан.



Первую сессию Трамп выиграл с разгромным счётом 7:1. Во второй Уильямс смог вернуться в игру и сократить отставание, но оно всё же было ещё велико — 5:11.



В третьей сессии погоня продолжилась, и на перерыв соперники ушли уже при счёте 13:11 в пользу Джадда Трампа. В заключительной части полуфинала Уильямсу быстро удалось сравнять счёт. Интрига сохранилась до заключительного 33-го фрейма, который всё же выиграл Трамп.



Во второй полуфинальной паре Ронни О'Салливан победил Джона Хиггинса со счётом 17:11.

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