Ронни О’Салливан выиграл первую сессию финала ЧМ по снукеру

Завершилась первая сессия финального матча чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде (Великобритания). Фаворит соревнований и шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О’Салливан встретился с четвёртым номером рейтинга и победителем ЧМ 2019 года соотечественником Джаддом Трампом, в драматичном полуфинале вырвавшим победу у валлийца Марка Уильямса.

Победу в сессии со счётом 5:3 одержал О’Салливан. Ронни уступил в первом фрейме, однако уверенно отыгрался, выиграв последующие пять розыгрышей, после чего Трамп сократил отставание.

Напомним, действующим победителем соревнований является англичанин Марк Селби, на стадии 1/8 уступивший со счётом 10:13 китайцу Яню Бинтао.

Ранее в интервью О’Салливан прокомментировал выход в финал турнира.