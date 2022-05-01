Ронни О’Салливан выиграл первую сессию финала ЧМ по снукеру
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Завершилась первая сессия финального матча чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде (Великобритания). Фаворит соревнований и шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О’Салливан встретился с четвёртым номером рейтинга и победителем ЧМ 2019 года соотечественником Джаддом Трампом, в драматичном полуфинале вырвавшим победу у валлийца Марка Уильямса.
Победу в сессии со счётом 5:3 одержал О’Салливан. Ронни уступил в первом фрейме, однако уверенно отыгрался, выиграв последующие пять розыгрышей, после чего Трамп сократил отставание.
Напомним, действующим победителем соревнований является англичанин Марк Селби, на стадии 1/8 уступивший со счётом 10:13 китайцу Яню Бинтао.
Ранее в интервью О’Салливан прокомментировал выход в финал турнира.
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