Ронни О'Салливан высказался о выходе в финал чемпионата мира по снукеру — 2022

Шестикратный чемпион мира, английский снукерист Ронни О'Салливан прокомментировал свой выход в финал чемпионата мира по снукеру — 2022.
«Я знал, что должен сохранять свой ритм и плавность и играть в тот тип снукера, который, по моему мнению, нужен для победы в турнирах. В наши дни нужно хватать игру за шкирку.
Я решил, что при счете 0:3 у меня нет ритма, поэтому я просто хотел сохранить свой новый темп», — приводит слова О'Салливана BBC.
Напомним, в полуфинале Ронни обыграл шотландца Джона Хиггинса. В первой сессии О'Салливан спасся со счёта 0:3 и сумел к перерыву сделать ничью – 4:4. Вторая сессия поначалу была равной, но после счёта 6:6 шестикратный чемпион мира смог вырваться вперёд. На второй перерыв соперники ушли при счёте 10:6 в пользу О'Салливана.
В третьей партии матча Ронни уверенно нарастил преимущество и ушёл на последний перерыв при счёте 15:9. В заключительной сессии соперники выиграли по два фрейма. 17:11 – и О'Салливан вышел в восьмой в своей карьере финал чемпионата мира.
Безумные выходки и нереальные рекорды великого Ронни О’Салливана
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