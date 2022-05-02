Ронни О'Салливан намеренно мешал рефери по ходу третьей сессии финала ЧМ по снукеру

Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан и рефери Оливер Мартил снова попали в конфузную ситуацию по ходу финала чемпионата мира – 2022. Напомним, соперником О'Салливана в решающем поединке является обладатель титула 2019 года Джадд Трамп.
В одном из фреймов 46-летний О'Салливан не сдвинулся с места, когда Мартилу было необходимо убедиться в правильном положении белого шара. Более того, Ронни крепко держал свой кий на столе, из-за чего рефери пришлось нагибаться под него. «Могу ли я проверить, пожалуйста?» — несколько раз повторил смущённый Оливер, глядя на О'Салливана, однако Ронни никак на это не отреагировал.
Лишь позднее О'Салливан убрал кий со стола и отошёл в сторону. Он остался доволен положением шара.
Перед финальной сессией ЧМ О'Салливан ведёт со счётом 14:11. Она начнётся в 21:00 мск.
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