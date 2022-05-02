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Удивительный флюк Трампа в финале ЧМ по снукеру. Видео

Удивительный флюк Трампа в финале ЧМ по снукеру. Видео
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Продолжается финальный матч чемпионата мира по снукеру, проходящего в городе Шеффилд (Великобритания), между англичанами Ронни О’Салливаном и Джаддом Трампом.

Ранее Трамп, по ходу третьей сессии, завершившейся сегодня, 2 мая, резко сократил отставание от фаворита соревнований до трёх фреймов (11:14), на момент начала уступая 5:12.

Во время сессии Трамп оформил флюк (случайное попадание), после того как биток, отрикошетив, угодил в группу красных шаров, один из которых откатился в лузу, что вызвало овацию зрителей в зале.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале World Snooker Tour

Решающая сессия в битве за звание чемпиона состоится сегодня и начнётся в 21:00 по мск. Для завоевания седьмого титула в карьере О'Салливану нужно выиграть ещё 4 фрейма.

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