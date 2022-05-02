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УЕФА отстранил сборные России по мини-футболу и клубы от международных соревнований

УЕФА отстранил сборные России по мини-футболу и клубы от международных соревнований
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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить национальные команды России по мини-футболу и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой до дальнейших уведомлений, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, мужская сборная России по мини-футболу лишилась возможности принять участие в отборе на чемпионат мира 2024 года. В Европейской квалификации её заменит команда Норвегии.

А женская национальная команда не примет участие в финальной стадии футзального Евро-2022, куда сумела пробиться ранее. Её заменит сборная Венгрии, занявшая вслед за Россией второе место в первой группе основного раунда квалификации. Помимо того россиянки не смогут принять участие в отборе на чемпионат Европы 2023 года.

Также в сезоне-2022/23 в футзальной Лиге чемпионов не будет представителей России.

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