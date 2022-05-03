Гимнаст Далалоян рассказал, что помогло победить ему на Олимпиаде в Токио

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях российский гимнаст Артур Далалоян высказался в социальных сетях о своём пути к триумфу на Играх-2020.

«С самого детства мне не удавалось добиваться своих целей лёгким путём. За каждое достижение приходилось биться, каждое достижение – это огромная работа над собой, выкладка на 200% и максимальная самоотдача.

Как бы трудно, больно мне не было, я старался идти до конца. И эти качества, которые я закалял в себе с юных лет, помогли мне не сдаться в трудный момент перед Олимпиадой в Токио и завоевать такую дорогую и важную для меня медаль. Преодолевать себя – это не мучения, преодолевая себя, мы становимся сильнее духом и телом. Пост-мотивация», – написал спортсмен в социальных сетях.

Артур Далалоян является золотым медалистом Пекина и абсолютным чемпионом мира 2018 года.