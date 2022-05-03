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Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на победу Ронни О'Салливана на ЧМ-2022

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на победу Ронни О'Салливана на ЧМ-2022
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Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, выступавший за красных с 1996 по 2013 год, прокомментировал победу английского снукериста Ронни О'Салливана на чемпионате мира 2022 года, который проходил в Шеффилде. В финале О'Салливан победил соотечественника Джадда Трампа со счётом 18:13 и стал семикратным чемпионом мира.

«Повторение рекорда в семь титулов ЧМ в исполнении величайшего игрока, которого мы когда либо видели. И это ещё не конец!» — написал Каррагер в своих соцсетях, тегнув О'Салливана и прикрепив текст к фото с ним. На снимке О'Салливан стоит в центре, Каррагер — справа.

Фото: из личного архива джейми каррагера

Также семь титулов ЧМ имеет на своём счету шотландец Стивен Хендри.

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