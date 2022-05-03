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«Художница» Лала Крамаренко выиграла всё золото на первом турнире по российским правилам

«Художница» Лала Крамаренко выиграла всё золото на первом турнире по российским правилам
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Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой завершились первые международные соревнования по обновлённым правилам, анонсированным президентом национальной федерации художественной гимнастики и главным тренером национальной команды. Кроме россиянок, в турнире сеньорок участвовали представительницы Армении и Беларуси.

Победу как накануне в многоборье, так сегодня и во всех отдельных упражнениях одержала Лала Крамаренко.

Художественная гимнастика. Международный турнир. Москва, Россия
Мяч

1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,05
2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 35,25
3. Анна Страшко (Россия) – 34,05

Булавы

1. Лала Крамаренко (Россия) – 39,80
2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 35,35
3. Диана Чугунихина (Россия) – 34,90

Лента

1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,25
2. Анна Соколова (Россия) – 35,05
3. Диана Чугунихина (Россия) – 34,40

Обруч

1. Лала Крамаренко (Россия) – 38,40
2. Алина Протасова (Россия) – 36,00
3. Диана Чугунихина (Россия) – 35,50

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