«Художница» Лала Крамаренко выиграла всё золото на первом турнире по российским правилам

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой завершились первые международные соревнования по обновлённым правилам, анонсированным президентом национальной федерации художественной гимнастики и главным тренером национальной команды. Кроме россиянок, в турнире сеньорок участвовали представительницы Армении и Беларуси.
Победу как накануне в многоборье, так сегодня и во всех отдельных упражнениях одержала Лала Крамаренко.
Художественная гимнастика. Международный турнир. Москва, Россия
Мяч
1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,05
2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 35,25
3. Анна Страшко (Россия) – 34,05
Булавы
1. Лала Крамаренко (Россия) – 39,80
2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 35,35
3. Диана Чугунихина (Россия) – 34,90
Лента
1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,25
2. Анна Соколова (Россия) – 35,05
3. Диана Чугунихина (Россия) – 34,40
Обруч
1. Лала Крамаренко (Россия) – 38,40
2. Алина Протасова (Россия) – 36,00
3. Диана Чугунихина (Россия) – 35,50
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