«Художница» Лала Крамаренко выиграла всё золото на первом турнире по российским правилам

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой завершились первые международные соревнования по обновлённым правилам, анонсированным президентом национальной федерации художественной гимнастики и главным тренером национальной команды. Кроме россиянок, в турнире сеньорок участвовали представительницы Армении и Беларуси.

Победу как накануне в многоборье, так сегодня и во всех отдельных упражнениях одержала Лала Крамаренко.

Художественная гимнастика. Международный турнир. Москва, Россия

Мяч

1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,05

2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 35,25

3. Анна Страшко (Россия) – 34,05

Булавы

1. Лала Крамаренко (Россия) – 39,80

2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 35,35

3. Диана Чугунихина (Россия) – 34,90

Лента

1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,25

2. Анна Соколова (Россия) – 35,05

3. Диана Чугунихина (Россия) – 34,40

Обруч

1. Лала Крамаренко (Россия) – 38,40

2. Алина Протасова (Россия) – 36,00

3. Диана Чугунихина (Россия) – 35,50