«Нужно как-то выкарабкиваться из этой ямы». Вера Ветрова — о бронзовой серии ЧР

Связующая «Динамо-Ак Барс» Вера Ветрова прокомментировала домашнее поражение команды в первом матче бронзовой серии чемпионата России. Казанский клуб на тай-брейке уступил московскому «Динамо» (2:3).

Ранее выигравший регулярку «Динамо-Ак Барс» в полуфинале уступил «Уралочке-НТМК».

«После полуфинальной серии, которую мы проиграли, психологическая ситуация довольно тяжёлая. Сейчас нам нужно как-то выкарабкиваться из этой ямы. И я считаю, что именно в этом была причина «грязной» игры сегодня с обилием ошибок. Никакого недонастроя нет – просто сложно найти в себе силы после таких поражений.

Что изменилось во втором сете после хорошего начала матча? Если честно, сразу так сказать не могу – нужно анализировать подробнее. Но в целом «грязно» играем, из-за чего соперник смог нас догнать. По сути-то, мы равные команды – кто чище сыграет, тот и выигрывает», — приводит слова Ветровой пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс».