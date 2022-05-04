Глава МОК объяснил санкции против российских и белорусских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не будет налагать санкции на национальные олимпийские комитеты (НОК) за действия их правительства в отношении конфликта России и Украины.

Ранее МОК призвал международные федерации запретить российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях. При этом Олимпийские комитеты России и Беларуси избежали санкций из-за военной спецоперации на Украине, члены МОК из России также не были отстранены.

Бах пояснил, что реакция МОК была направлена на помощь и защиту украинского народа, а решающим фактором является мнение людей, а не мнение СМИ или политиков.

«Мы будем наказывать только тех людей, которые за что-то ответственны. Мы не будем наказывать Национальный олимпийский комитет за действия его правительства, пока лидеры НОК не поддержат эти действия.

Мы чувствуем большую поддержку со стороны международного сообщества и тех, кого это касается, наших украинских друзей. Речь идёт об их защите, о помощи им. Их мнение является решающим.

Многие НОК спрашивают, чем уникальна ситуация на Украине по сравнению с событиями в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и т.д. Кризисов очень много. Ответ в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия и это защитные меры, которые мы должны были принять, потому что мировая реакция на другие кризисы была не такой, как на эту ситуацию», — приводит слова Баха Inside the Games.