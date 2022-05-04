Вик Уайлд высказался о награждении российских олимпийцев в Кремле

Двукратный чемпион Олимпийских игр в Сочи и бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Вик Уайлд высказался в социальных сетях об официальном награждении призёров Игр-2022 в Кремле.
«На днях состоялось награждение олимпийцев, завоевавших медали в Пекине. Хочу поблагодарить за церемонию Дмитрия Николаевича Чернышенко и Игоря Евгеньевича Левитина. Это уже моя третья медаль на Олимпийских играх, и я очень счастлив.
Также спасибо Министерству спорта России, которое поддерживало меня на протяжении 10 лет и помогало в достижении целей, которые я ставил перед собой. Спасибо Республике Татарстан за поддержку, которую вы начали оказывать в 2019 году, и Федерации сноуборда России за то, что дали мне свободу действий и поддерживали, чтобы я добивался успехов и в жизни, и в спорте», – написал спортсмен.
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