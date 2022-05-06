Bloomberg: Евросоюз намерен ввести санкции в отношении Алины Кабаевой

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении агентства, а также на дополнительные источники.
Новый пакет санкций ещё должен быть одобрен правительствами стран Евросоюза и может претерпеть изменения до того, как это произойдёт. Ожидается, что послы ЕС встретятся утром в пятницу, 6 мая, чтобы обсудить и, возможно, одобрить шестой пакет санкций.
Кабаева – двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, пять раз она выигрывала многоборье на чемпионате Европы, а также завоевала золото Олимпиады. Спортсменка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».
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