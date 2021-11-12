«Алина всегда была для нас идолом». За что Кабаевой вручили спортивный «Оскар»?

Алина Кабаева уже давно завершила спортивную карьеру, однако далеко от художественной гимнастики не ушла. Очередным тому подтверждением стала новая награда прославленной российской чемпионки. Дело в том, что в начале ноября Кабаева посетила международный фестиваль спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021 в Милане, где ей вручили золотой венок почёта, который также называют спортивным «Оскаром».

За что же Алине досталась столь серьёзная награда?

Специальный приз за популяризацию спорта

Фестиваль Sport Movies & TV 2021 – это финал 20 фестивалей в области спортивного кино и телевидения, которые прошли в разных странах в этом году. Ежегодно международное жюри выбирает лучшие фильмы, программы и другие медиапроекты, связанные с популяризацией спорта, а также награждает людей, участвующих в их создании.

И в 2021 году золотым венком почёта, который является специальным призом фестиваля, была награждена Алина Кабаева. С 2009 года она организует в России благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина». Международная федерация кино и телевидения в области спорта, в которую входят представители 123 стран, присудила награду российской спортсменке за популяризацию спорта и продвижение культурных и этических ценностей.

«Каждый спортсмен стремится к максимальному результату — выиграть самые престижные соревнования. Но если это получается, то у нас, спортсменов, возникает другая обязанность. Не менее, а может быть даже более важная, чем лично подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Мы должны использовать наши знания, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. И в этом видим свою задачу я и вся моя команда», – приводит слова Кабаевой Первый канал.

Президент международной федерации кино и телевидения в области спорта Франко Аскани рассказал, что посещал фестиваль «Алина» в Москве и был потрясён увиденным. Он отметил, что фестиваль Кабаевой демонстрирует «уровень, к которому Италия только стремится».

«Всегда была дня нас идолом»

Награду российской спортсменке вручили представительницы сборной Италии по художественной гимнастике, бронзовые призёры Олимпиады-2020 в Токио, победительницы чемпионата мира по художественной гимнастике – 2021.

«Алина Кабаева всегда была дня нас идолом. И для нас это огромная честь. Она совершила революцию в художественной гимнастике», – рассказала бронзовый призёр Олимпиады-2020 Алессия Маурелли.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова также прокомментировала получение Кабаевой престижной награды фестиваля:

«Я безумно рада, что именно Алине вручили эту награду. Она действительно фанатка художественной гимнастики, да и всего спорта в целом. Кабаева переживает душой и сердцем за художественную гимнастику. Она в любое время суток, расправив плечи, готова идти вперёд и сражаться за этот вид спорта. Поздравляю Алину с этой премией! Она большая молодец, хочу её обнять и расцеловать!» — цитируют Винер-Усманову «Известия».