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Алина Кабаева получила спортивный «Оскар» — главный приз международного фестиваля спортивного кино и ТВ в Милане

«Алина всегда была для нас идолом». За что Кабаевой вручили спортивный «Оскар»?
Ангелина Николаева
За что Кабаевой вручили спортивный «Оскар»?
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Олимпийскую чемпионку из России на международном фестивале в Милане наградили золотым венком почёта.

Алина Кабаева уже давно завершила спортивную карьеру, однако далеко от художественной гимнастики не ушла. Очередным тому подтверждением стала новая награда прославленной российской чемпионки. Дело в том, что в начале ноября Кабаева посетила международный фестиваль спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021 в Милане, где ей вручили золотой венок почёта, который также называют спортивным «Оскаром».

За что же Алине досталась столь серьёзная награда?

Специальный приз за популяризацию спорта

Фестиваль Sport Movies & TV 2021 – это финал 20 фестивалей в области спортивного кино и телевидения, которые прошли в разных странах в этом году. Ежегодно международное жюри выбирает лучшие фильмы, программы и другие медиапроекты, связанные с популяризацией спорта, а также награждает людей, участвующих в их создании.

И в 2021 году золотым венком почёта, который является специальным призом фестиваля, была награждена Алина Кабаева. С 2009 года она организует в России благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина». Международная федерация кино и телевидения в области спорта, в которую входят представители 123 стран, присудила награду российской спортсменке за популяризацию спорта и продвижение культурных и этических ценностей.

«Каждый спортсмен стремится к максимальному результату — выиграть самые престижные соревнования. Но если это получается, то у нас, спортсменов, возникает другая обязанность. Не менее, а может быть даже более важная, чем лично подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Мы должны использовать наши знания, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. И в этом видим свою задачу я и вся моя команда», – приводит слова Кабаевой Первый канал.

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Президент международной федерации кино и телевидения в области спорта Франко Аскани рассказал, что посещал фестиваль «Алина» в Москве и был потрясён увиденным. Он отметил, что фестиваль Кабаевой демонстрирует «уровень, к которому Италия только стремится».

«Всегда была дня нас идолом»

Награду российской спортсменке вручили представительницы сборной Италии по художественной гимнастике, бронзовые призёры Олимпиады-2020 в Токио, победительницы чемпионата мира по художественной гимнастике – 2021.

«Алина Кабаева всегда была дня нас идолом. И для нас это огромная честь. Она совершила революцию в художественной гимнастике», – рассказала бронзовый призёр Олимпиады-2020 Алессия Маурелли.

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова также прокомментировала получение Кабаевой престижной награды фестиваля:

«Я безумно рада, что именно Алине вручили эту награду. Она действительно фанатка художественной гимнастики, да и всего спорта в целом. Кабаева переживает душой и сердцем за художественную гимнастику. Она в любое время суток, расправив плечи, готова идти вперёд и сражаться за этот вид спорта. Поздравляю Алину с этой премией! Она большая молодец, хочу её обнять и расцеловать!» — цитируют Винер-Усманову «Известия».

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