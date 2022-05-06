«Растёт сердцеедка». Ляйсан Утяшева показала фотографии дочери

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике и обладательница Кубка мира Ляйсан Утяшева опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Она посвятила его своей дочери Софии, которой вчера, 5 мая, исполнилось семь лет. Отец ребёнка — муж Утяшевой, шоумен Павел Воля.

«Коротко о нашей девочке, Софии.

1. Родилась за 15 минут (она и сейчас всегда очень быстрая).

2. Дата и время рождения — 5.05 в 5:55 (спасибо, что не 5 кг).

3. Первое слово — «мама», второе — «дай». Вот и получилось «мама, дай!» (Вот я и даю всю жизнь и хочу отдавать, пока смогу.)

4. Принципиально не хочет идти на художественную гимнастику.

5. Обожает теннис.

6. Полюбила чтение.

7. Собирает покемонов.

8. Был период «хочу всё розовое», а теперь — «не хочу всё розовое» (девочки такие девочки).

9. И да, нам уже звонит мальчик. Растёт сердцеедка — это факт.

10. Обожает петь в душе… Очень громко», — подписала она фотографии дочери.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Ляйсан Утяшевой.

Как российские фигуристки выглядели в детстве: