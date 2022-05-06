Сергей Карякин оспорит решение о шестимесячной дисквалификации в CAS

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оспорит решение апелляционной палаты комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Это было понятно. Неприятно, но и иллюзий тоже не было. Сейчас будем подавать апелляцию в CAS, есть полное основание для этого. К сожалению, и там нет никаких гарантий, и шансы не очень большие, но я привык, что и в жизни, и в шахматах надо бороться до конца», — приводит ТАСС слова Карякина.

Отметим, что Карякин имеет право оспорить решение апелляционной палаты комиссии по этике и дисциплине ФИДЕ в CAS в течение 21 дня.

Напомним, Сергей Карякин получил дисквалификацию после того, как высказался в поддержку специальной военной операции России на Украине. В настоящее время российский гроссмейстер занимает 17-е место в рейтинге ФИДЕ. У него 2747 пунктов. Лидирует 16-й чемпион мира — Магнус Карлсен (2864).